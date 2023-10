Aus und vorbei! Ex-Bundesliga-Star soll Platz für Jesse Lingard machen

Jesse Lingard will zukünftig in Saudi-Arabien sein Geld verdienen - Foto: / Getty Images

Neben Quaison will sich Al Ettifaq wohl auch von Vitinho (30) trennen. Der Brasilianer ist ebenfalls in der Offensive beheimatet, er kam 2022 ablösefrei von Flamengo Rio de Janeiro in die Wüste und unterzeichnete einen Drei-Jahres-Vertrag.

Treffen könnte es einen ehemaligen Bundesliga-Spieler. Angeblich soll Robin Quaison (30) die Saudi Pro League verlassen. Der Schwede heuerte 2021 ablösefrei bei Al Ettifaq an, besitzt noch einen Vertrag bis 2024. Quaison streifte von Januar 2017 bis Juli 2021 das Trikot des FSV Mainz 05 über. In 123 Bundesligapartien gelangen dem heute 30-Jährigen 31 Treffer und neun Vorlagen.

Wie das US-amerikanische Sportnetzwerk ESPN in Erfahrung gebracht haben will, plant der Klub von Trainer Steven Gerrard, Lingard mit einem Arbeitspapier auszustatten. Zuvor müsse man sich aber von ausländischen Spielern trennen, da der Klub die Obergrenze für Legionäre bereits erreicht hat.

An den vergangenen fünf Spieltagen stand der Linksaußen nicht im Kader von Stevan Gerrard. Quaison hingegen kommt regelmäßig zum Einsatz, allerdings wartet der Mittelstürmer seit drei Spielen auf einen Treffer.

Al Ettifaq nur auf Rang sieben der Saudi-Liga

Nach neun Spieltagen belegt Al Ettifaq, wo auch weitere Stars wie Jordan Henderson (33), Georginio Wijnaldum (32) oder Moussa Dembele (27) unter Vertrag stehen, den siebten Tabellenplatz der saudischen Liga. Der Rückstand auf Tabellenführer Al Hilal beträgt bereits sechs Punkte.

Lingard enttäuschte bei Nottingham Forest

Lingard wurde bei Manchester United ausgebildet und in jungen Jahren mehrfach verliehen. Seine beste Karrierephase erlebte er bei West Ham United in der Saison 2020/21, als ihm in 16 Partien neun Tore und fünf Vorlagen glückten. Zuletzt war er bei Nottingham Forest angestellt, sein Vertrag wurde aber nach durchwachsenen Leistungen (zwei Tore in 20 Spielen) nicht verlängert.

