Marwin Hitz platzt der Kragen - FC Basel im Niemandsland

Marwin Hitz (35) heuerte im vergangenen Sommer nach vier Jahren bei Borussia Dortmund in seiner Schweizer Heimat beim FC Basel an. Aktuell ist es um die Laune des Keepers nicht gut bestellt.

Basel läuft in der aktuellen Saison den Erwartungen weit hinterher. 20 Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Young Boys. Groß scheint der Glaube an eine Aufholjagd nicht zu sein. "Von Rang zwei zu sprechen, ist mutig, wenn die Leistung gar nicht stimmt. Die Realität ist brutal", so der 35-Jährige.

Marwin Hitz, der im vergangenen Sommer nach Stationen beim VfL Wolfsburg, dem FC Augsburg und Borussia Dortmund in die Schweiz zurückkehrte, ist die Leistung seiner Mannschaft ein Dorn im Auge. "Es war heute von allem zu wenig", schimpfte der Routinier.

Besser wurde es auch gegen die Grasshoppers nicht. Basel verlor seine Auswärtspartie des 19. Spieltags durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 0:1. Immerhin: Am vergangenen Wochenende punkteten Hitz und Co. nach nur einem Punkt aus den vorangegangenen vier Spielen endlich wieder dreifach.

Gegen Sion erzielten Andi Zeqiri (36.), Zeki Amdouni (61.) und Hugo Novoa (70.) die Tore für den FCB, nachdem Musa Araz die Gäste in der 15. Spielminute zunächst in Führung gebracht hatte. Basel belegt nun nach 20 Spieltagen den sechsten Tabellenplatz der Super League. Der Rückstand auf Rang zwei beträgt aber nur vier Zähler.

Startet der FC Basel eine Aufholjagd?

Am kommenden Wochenende kann der bekannteste Klub der Schweiz weiter Boden gut machen. Erneut steht ein Heimspiel auf dem Programm. Am Sonntag um 16:30 Uhr ist Servette Genf zu Gast.

Basel geht als Favorit ins Rennen, obwohl die Genfer als aktueller Tabellenzweiter anreisen. Bei bwin wird ein Sieg der Hausherren mit einer Quote von 1,85 vergütet. Für einen Auswärtssieg erhält man das 3,75-fache seines Einsatzes.

Young Boys klarer Favorit bei den Buchmachern

Die besten Chancen auf den Meistertitel in der Super League werden den Young Boys aus Bern zugerechnet. Gratiswetten für Schweizer bieten die Möglichkeit für einen ersten unverbindlichen Einsatz und auch die Quoten hierfür stehen derzeit nicht schlecht. Der Vorsprung des Tabellenführers auf Verfolger Servette beträgt 16 Zähler. Der Wettanbieter Interwetten setzt für den Titel der Young Boys eine Quote von 1,01 an (Stand: 15. Februar 2023) aus. Basel, Servette und St. Gallen erhalten eine 50er-Quote.