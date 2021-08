International : Ex-Chelsea-Stürmer Demba Ba mit Blitz-Abschied

Der Ex-Spieler von Hoffenheim, West Ham United, Newcastle, Chelsea (2013 bis 2014) und Besiktas wurde im Juli noch vom ehemaligen Vereinsbesitzer Thyago Rodrigo de Souza verpflichtet. Der Italo-Brasilianer ist aber Geschichte bei den Tessinern.

US-Milliardär Joe Mansueto hat das Sagen beim dreifachen Schweizer Meister. Für Demba Ba ist kein Platz in seinem Projekt. Für den Stürmer stehen nach knapp eineinhalb Monaten in Lugano drei Einsätze in der Super League mit nur 48 Spielminuten zu Buche.