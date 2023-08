Nach Wüsten-Wechsel: Neymar muss sich deutliche Worte anhören

Neymar verabschiedete sich aus Europa und unterschrieb einen Zweijahresvertrag in Saudi-Arabien - Foto: / Getty Images

Der ehemalige Barcelona- und Salzburg-Stürmer Jonathan Soriano (37) hat eine bewegte Karriere hinter sich. Bei DAZN gab der Spanier seine Einschätzung zum Neymar-Wechsel in die Wüste ab und erzählte, wie es ihm selber dort ergangen war.

Jonathan Soriano reifte einst in Barças Reservemannschaft zum Profifußballer. Nachdem er es bei den Katalanen nicht in die erste Mannschaft geschafft hatte, wechselte er zu RB Salzburg, wo er die beste Phase seiner Karriere hatte.

Für die Österreicher schoss er in 202 Spielen sagenhafte 172 Tore und legte weitere 72 auf. Im Herbst seiner Laufbahn ging er zu Beijing Guoan nach China. In dieser Zeit befand sich der chinesische Fußball im Aufbruch. Im Anschluss legte Soriano ein kurzes Intermezzo in Saudi-Arabien ein, wo er einer der europäischen Pioniere war.

Flucht nach einem halben Jahr

Bei Al-Hilal bestritt der Torjäger nur 12 Begegnungen, ehe er wieder aufgrund von Anpassungsproblemen in die Heimat zu Girona wechselte. "Ich hatte meine Schwierigkeiten, mit einer Frau und drei Töchtern nach Saudi-Arabien zu gehen, ist nicht die beste Idee", resümiert der 37-Jährige vielsagend seinen Zwischenstopp in der Wüste. Dass die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien nicht gerade die rosigste ist, hatte dem Spanier zu schaffen gemacht.