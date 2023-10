Exklusiv: Olympiakos Piräus interessiert sich für Jerome Boateng

Der FC Bayern lehnt die Verpflichtung von Jerome Boateng ab, so dass der Weltmeister von 2014 auf der Suche nach einem neuen Klub erneut umschwenken muss. Grundsätzliches Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet Olympiakos Piräus.

"Mach weiter so, mein Bruder", adressierte kein Geringerer als Didier Drogba öffentlichkeitswirksam über sein Instagram-Profil an Jerome Boateng. Der 35-Jährige soll also den Kopf nicht hängen lassen, meint Drogba. Irgendwo wird sich schon ein neues Fenster öffnen.

Olympiakos Piräus macht Jerome Boateng Avancen

Nach Fussballeuropa-Informationen beschäftigt sich Olympiakos Piräus mit der Verpflichtung von Boateng. Zuvor hatte der Pay-TV-Sender Sky über mehrere Interessenten aus der griechischen Super League berichtet. Olympiakos ist einer davon.

Was für einen Wechsel in die drittgrößte Hafenstadt des Mittelmeers spricht: Olympiakos nimmt an der Gruppenphase der Europa League teil, misst sich dort unter anderem mit dem SC Freiburg. Ganz anders als für Ligakonkurrenten wie Panathinaikos wäre der Boateng-Deal für Olympiakos durchaus finanzierbar.