Gentleman! Wayne Rooney gratuliert Harry Kane zu England-Rekord

Die englische Nationalmannschaft hat sich in der EM-Qualifikation keine Blöße gegeben. Im Kracher gegen Italien siegten die Three Lions mit 2:1. Declan Rice (13.) brachte die Briten in Front, Harry Kane (44.) erhöhte noch vor dem Pausenpfiff per Elfmeter auf 2:0. Mateo Retegui konnte nur noch Ergebniskosmetik betreiben (56.).

Für Harry Kane war es der 54. Treffer im Nationaltrikot. Der Tottenham-Superstar ist der alleinige Rekordtorschütze Englands vor Wayne Rooney (53 Tore). "Herzlichen Glückwunsch an Harry Kane, dass er Englands bester Torschütze aller Zeiten geworden ist", gratuliert Rooney gentlemanlike seinem Landsmann.

Rooney, der das letzte seiner 120 Länderspiele 2018 absolvierte, ergänzt: "Ich wusste, dass es nicht lange dauern würde, aber das ging schnell. Großartiger Mann, unglaublicher Torschütze und eine englische Legende. Herzlichen Glückwunsch, Harry."