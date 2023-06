Gigi Buffon schreibt rührende Worte inmitten "der harten Realität"

Parma hat den Aufstieg in die Serie A verpasst. Der italienische Zweitligist scheiterte im Halbfinale der Aufstiegs-Playoffs an Cagliari Calcio. Gianluigi Buffon (45) wendet sich "inmitten dieser harten Realität" an die Fans.

"Es gibt Niederlagen, die im Inneren nur ein Gefühl der Fassungslosigkeit und der tiefen Einsamkeit hinterlassen. Und es gibt Niederlagen, bei denen man sich im Gegenteil von Tausenden von Armen umgeben fühlt", schrieb Buffon am Montag auf Instagram.

Buffon hatte beim AC Parma einst seine Ausbildung genossen. 2001 heuerte er bei Juventus Turin an. 2021 kehrte der Weltmeister von 2006 nach Parma zurück. Am Wochenende kämpfte der Traditionsverein um den Aufstieg in die Serie A. Im Playoff-Halbfinalrückspiel gegen Cagliari musste Buffon aufgrund einer Verletzung passen, dennoch fieberte er an der Seitenlinie mit.

Parma scheitert in den Aufstiegs-Playoffs

Das Daumendrücken der Legende half nicht. Nach dem 2:3 aus dem Hinspiel reichte Parma das 0:0 im Rückspiel nicht, um weiter von der Rückkehr ins Oberhaus träumen zu können und ins Endspiel der Playoffs einzuziehen. Buffon will in der kommenden Saison alles geben, damit die Erstligarückkehr gelingt.