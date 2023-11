"Göttlich" - Cristiano Ronaldo mit Georgina Rodriguez im Höhenflug

Cristiano Ronaldo spielt in Saudi-Arabien - Foto: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock.com

Der al-Nassr FC hat am Wochenende mit 3:1gegen Al Wahda gewonnen. Superstar Cristiano Ronaldo (38) trat die Heimreise im Anschluss im Privatjet an. Partnerin Georgina Rodriguez (29) machte während des Flugs einige Schnappschüsse und erntete dafür begeisterte Kommentare.

Auf Instagram besitzt Georgina über 50 Millionen Follower, die sie regelmäßig mit Einblicken in ihr Luxusleben verwöhnt. Kürzlich teilte sie abermals einige Augenblicke mit ihnen, als sie die Flugreise mit Ronaldo und ihren Kindern dokumentierte. Die Reaktionen darauf fielen durchweg positiv aus.

"Deine Pärchen-Selfies sind die Besten", schrieb etwa ein User, während ein anderer meinte: "Das letzte Bild bist so du". Ein dritter Nutzer fasste die Stimmung im Kommentar-Bereich derweil zusammen, als er das Model mit einem Wort beschrieb: "Göttlich."

Cristiano Ronaldo eilt weiter von Sieg zu Sieg

So überschwänglich wie auf Georginas Instagram-Kanal dürfte es momentan wohl auch im Hause Ronaldo zugehen. Mit al-Nassr feierte CR7 am Wochenende immerhin den siebten Sieg in Folge. Seit 18 Partien ist das Team darüber hinaus ungeschlagen.

An diesem Höhenflug hat Ronaldo indes großen Anteil. In 17 Saisonspielen netzte er schon 16-mal ein. Hinzu kommen noch neun Vorlagen für den Kapitän des amtierenden Vizemeisters der Saudi Pro League.

