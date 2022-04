Profi-Karriere? Rafael van der Vaart will Sohn Damian nicht unter Druck setzen



Kevin Richau

Als ehemaliger Fußballspieler kennt Rafael van der Vaart die hohen Anforderungen, die an einen Profi gestellt werden. Seinem talentierten Sohn Damian will er diese Last noch einige Zeit ersparen. Der Sprung ins Rampenlicht rückt jedoch immer näher.

Der 15-Jährige Damian spielt seit Juli 2020 für die Jugendauswahl des Esbjerg fB. Vater Rafael beobachtet als Cheftrainer des Klubs genau, was sein Spross so treibt und ist von dessen Entwicklung begeistert. "Als Vater bin ich wirklich stolz", verrät der frühere Spielmacher von Real Madrid, Tottenham und dem Hamburger SV. Den Niederländer beeindruckt vor allem, dass sein Sohn in seinem Alter bereits für die U19 seines Vereins aufläuft. Dennoch will Rafael nicht zu hohe Ansprüche an Damian, der kürzlich erstmals für die U16 der Oranje nominiert wurde, stellen.

"Ich dämpfe immer die Erwartungen, weil für mich wichtig ist, dass er Spaß hat und er schon genug Druck auf sich hat. Ich glaube an ihn und ich denke, er entwickelt sich, weil er vor anderthalb Jahren noch Amateur in Hamburg war und jetzt hat er einige große Schritte gemacht, aber ich weiß auch aus Erfahrung, dass es noch ein langer Weg ist, also gehen wir es Tag für Tag an und dann sehen wir, was passiert."

