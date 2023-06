Ivan Rakitic liegt Multi-Millionen-Offerte vor - kann er widerstehen?

Cristiano Ronaldo (38) hat es bereits getan, Karim Benzema (35) ebenfalls. Auch Rúben Neves (26) und Kalidou Koulibaly (32) heuerten bereits in der sportlich relativ bedeutungslosen Saudi Pro League an. Ivan Rakitic könnte seinem Beruf demnächst ebenfalls auf der arabischen Halbinsel nachgehen.

Rakitic in Sevilla verwurzelt

Rakitic ist in Sevilla verwurzelt, seine Frau stammt aus der spanischen Metropole. Anfang 2011 war der Vize-Weltmeister von 2018 vom FC Schalke nach Sevilla gewechselt. Nach einer sechsjährigen Stippvisite beim FC Barcelona (2014 bis 2020) kehrte er vor drei Jahren zurück ins Estadio Ramón Sánchez Pizjuán und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Sevilla für Champions League qualifiziert

Sevilla hat eine wechselhafte Saison hinter sich. Lange schwebte man in Abstiegsgefahr. Trainer Julen Lopetegui musste ebenso gehen wie dessen Nachfolger Jorge Sampaoli. Erst unter José Luis Mendilibar stabilisierten sich die Andalusier und beendeten die Saison letztendlich auf dem zwölften Tabellenplatz der Primera Division.

Sevilla geht dennoch in der kommenden Saison international an den Start. Durch den Sieg im Endspiel der Europa League gegen den AS Rom sicherten sich Rakitic und Co. ein Ticket für die Champions League.

