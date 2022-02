Ex-Real-Star : James Rodriguez plant Abschied aus der Wüste - USA als Fernziel

Zum Ende der Sommer-Periode sorgte der frühere Bayern-Spieler James mit seinem Wechsel nach Katar für Schlagzeilen. Seinen Aufenthalt im WM-Gastgeberland sieht der Kolumbianer aber nur als Zwischenstation in seiner Karriere an.

Viele Experten brachten James' Wechsel zum katarischen Klub Al Rayyan SC mit dem Aufgeben seiner beruflichen Ambitionen in Verbindung. Doch damit weit gefehlt. Der Offensivspieler macht sich fleißig Gedanken über seine Zukunft. "Wie lange in Katar? Ich weiß es nicht, man weiß nicht, was passieren wird", äußerte sich James zunächst noch relativ kryptisch auf Twitch. "Aber ich würde gern woanders hingehen."

Im Anschluss sprach er genauer über seine Ziele. "Ich würde gerne nach Europa zurückkehren, warum nicht. Ich habe die Voraussetzungen, ich komme in einen Rhythmus und werde abwarten, was passiert." Bei Al Rayyan hat der Südamerikaner wieder das Gefühl, gebraucht zu werden. In seinem vorigen Klub ist ihm dies abhandengekommen.