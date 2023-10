Karim Benzema nach Kriegs-Statement beschimpft: "Du bist ein H**ensohn"

Karim Benzema ist nach einem Statement zum israelisch-palästinensischen Konflikt eine Welle der Kritik entgegengekommen. In Dudu Aouate reagiert ein ehemaliger israelischer Nationalspieler nicht jugendfrei auf Benzemas Worte. Und das in gleich fünf Sprachen.

Am Samstagnachmittag veröffentlichte Karim Benzema, Spieler des saudischen Vereins Al-Ittihad, auf Twitter eine Botschaft zugunsten der Bewohner des Gazastreifens: "Wir beten für die Bewohner des Gazastreifens, die erneut Opfer dieser ungerechten Bombardierungen sind, die weder Frauen noch Kinder verschonen."

Nach Palästina-Post: Karim Benzema heftig beleidigt

Als Reaktion darauf, verfasste Dudu Aouate ebenfalls einen Tweet, der es in sich hatte. "Du bist ein Hurensohn", steht dort geschrieben und ist an Benzema adressiert – und das in gleich fünf Sprachen. Aouate hält die Botschaft in Hebräisch, Französisch, Englisch, Arabisch und Spanisch fest.

Benzemas Statement zur Unterstützung Palästinas kam bei den saudischen Fußballfans, die eine religiöse Verbindung zu den Bewohnern des Gazastreifens haben, gut an. Benzema war nicht der einzige Spieler der saudischen Profiliga, der die gleiche Haltung einnahm. Aouate ist damit offensichtlich einverstanden.