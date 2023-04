Ex-Bayern-Star James Rodriguez lässt Traditionsverein zappeln

James Rodriguez wurde zuletzt mit einem Wechsel in die Türkei in Verbindung gebracht. Konkret wurde es bisher nicht. Aus Südamerika erhält der kolumbianische Nationalspieler eine weitere Offerte.

John Textor, Besitzer der brasilianischen Traditionsvereins, bestätigt: "Wir haben mit seinen Vertretern gesprochen." Noch habe James allerdings keine Entscheidung übermittelt. "Es liegt an ihm", so der amerikanische Geschäftsmann.

James will zurück in LaLiga

James will dem Sportblatt zufolge in Europa bleiben. Seine bevorzugte Option ist angeblich eine Rückkehr in die Primera Division. 2014 war er nach einer überragenden Weltmeisterschaft im Trikot der kolumbianischen Nationalmannschaft für fast 80 Millionen Euro vom AS Monaco zu Real Madrid gewechselt.

Zwischenzeitlich war James an die Bayern verliehen (2017 bis 2019), 2020 verließ er Real in Richtung FC Everton. Nach einem einjährigen Ausflug nach Katar (Al-Rayyan SC) wechselte James im September 2022 zu Olympiakos Piräus.

Weil er sich mit dem griechischen Rekordmeister nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnte, wurde das Vertragsverhältnis im April einvernehmlich aufgelöst.

Verwendete Quellen

Marca