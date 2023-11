Kuriose Szene: Cristiano Ronaldo fordert Auswechslung des Schiedsrichters

Der jüngste Auftritt von Cristiano Ronaldo im saudischen King's Cup hatte es in sich. Es ging sogar so weit, dass der Superstar den Austausch des Schiedsrichters forderte.

Cristiano Ronaldo war am Dienstagabend während eines turbulenten Spiels nicht wirklich einverstanden mit der Leistung des Schiedsrichters. Es ging sogar so weit, dass er dessen Auswechslung forderte.

Grund hierfür waren mehrere Entscheidungen im Achtelfinale des King's Cup gegen Al-Ettifaq, mit denen Ronaldo nicht einverstanden war. Schon in der ersten Hälfte haderte der Superstar, als sein Teamkollege Talisca nach Einschreiten des Video Assistant Referee mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde.

Cristiano Ronaldo mit Geste in Richtung des Schiedsrichters

Erst nach langer Prüfung kam diese Entscheidung zustande. Währenddessen war Ronaldo in den TV-Bildern eingeblendet, wie er mit dem Kopf schüttelte und am Ende die berühmte Auswechslungsgeste mit den Händen macht – in Richtung des chilenischen Schiedsrichters Piero Maza.