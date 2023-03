Antoine Griezmann schwer enttäuscht - so reagiert Kylian Mbappe

Kylian Mbappe tritt die Nachfolge von Hugo Lloris als Kapitän Frankreichs an. Diesen Entschluss teilte Nationaltrainer Didier Deschamps der Mannschaft am Dienstag mit – ausgerechnet am Geburtstag von Antoine Griezmann, der sich große Chancen auf die Binde ausgerechnet hatte.

Der französischen Zeitung Le Figaro zufolge denkt der Weltmeister von 2018 aus Enttäuschung ernsthaft über einen Rücktritt aus der Equipe Tricolore nach. Mbappe kann den Frust seines Landsmanns nachvollziehen.

"Ich habe mit Antoine gesprochen. Er war enttäuscht und das verstehe ich", erklärte der Top-Torjäger von Paris Saint-Germain im Pressegespräch. "Wenn ich als 32-Jähriger sehr wichtiger Spieler für Frankreich an seiner Stelle wäre, hätte ich genauso empfunden."