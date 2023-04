Lionel Messi steht jetzt neben Pele und Maradona

Lionel Messi (35) schwang sich mit dem Titel bei der Weltmeisterschaft 2022 endgültig in die Riege der größten Fußballer aller Zeiten auf. Zukünftig wird man sein Konterfei neben zwei anderen südamerikanischen Legenden zu sehen bekommen.

Mit dem Gewinn des WM Titels in Qatar hat Lionel Messi seine Titelsammlung vervollständigt. Die Ehrungen nach dem Titelgewinn reißen nicht ab. Zunächst wurde der 35-Jährige zum besten Spieler des Turniers gewählt, dann folgte der Weltfußballer-Titel.

Zuletzt wurde das Trainingszentrum der argentinischen Nationalmannschaft in Ezeiza nach Messi benannt. "Ich bin sehr dankbar für diese Anerkennung, sie bewegt mich sehr", erklärte der Superstar von Paris Saint-Germain daraufhin.

Die nächste Ehre ließ nicht lange auf sich warten. Der Südamerikanische Fußballverband ließ eine Wachsfigur des viermaligen Champions-League-Siegers anfertigen. Das Abbild Messis mit dem WM-Pokal in den Händen steht nun in der Zentrale des CONMEBOL in Paraguay.