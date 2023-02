Lionel Messi: Warum er auf Instagram gesperrt wurde

Messi hat auf Instagram über 420 Millionen Follower. Sein Beitrag mit dem WM-Pokal in den Händen ist das meistgelikte Foto aller Zeiten in dem sozialen Netzwerk. "Ich hatte gar nicht vor, das Bild mit den meisten Likes bei Instagram zu bekommen. Aber die Leute wollten mich einfach mit dem WM-Pokal sehen", so La Pulga.

Lionel Messi: Höhepunkte stehen an

Nach ausgiebigen WM-Feierlichkeiten und zwei Wochen Urlaub kehrte der 35-Jährige vor drei Wochen in den Spielbetrieb zurück. In seinem ersten Spiel als amtierender Weltmeister markierte Messi beim Sieg gegen Angers sein achtes Saisontor.

Am vergangenen Mittwoch traf der Ausnahmekönner ebenfalls. Beim 3:1-Auswärtserfolg des Tabellenführers in Montpellier netzte er in der 72. Spielminute zum zwischenzeitlichen 2:0 ein. Am Wochenende stand für Messi und Co. das Heimspiel gegen Toulouse an (2:1), Messi traf erneut. Nach den erfolgreich absolvierten Pflichtaufgaben stehen nun einige Höhepunkte an.

Zunächst geht es am Mittwoch im Achtelfinale des französischen Pokals zum Erzrivalen Olympique Marseille, vier Tage später steigt das Spitzenspiel gegen den AS Monaco. Am 14. Februar ist der FC Bayern im Stade de France zu Gast. Das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League steht an.

