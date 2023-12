Luis Suarez gesteht: "Hätte Endrick gerne bei Barça gesehen"

Endrick gewann mit Palmeiras den Titel in Brasilien - Foto: / Getty Images

Sowohl der ehemalige Weltklasse-Stürmer Luis Suarez (36) als auch Sturm-Juwel Endrick (17) sind in der abgelaufenen Saison in der brasilianischen Liga auf Torejagd gegangen. Der Uruguayer gab jüngst zu, dass er den zukünftigen Real-Spieler gerne bei seiner alten Liebe Barça gesehen hätte.

Während in Europa der Liga-Betrieb in vollem Gange ist, sind die Tore in Brasiliens Liga-Alltag bereits geschlossen. Luis Suarez beendete die Spielzeit mit 17 Toren für Gremio Porto Alegre und wurde zum besten Stürmer des Wettbewerbs ausgezeichnet.

Youngster Endrick knipste indes elfmal, kürte sich mit Palmeiras zum Meister und heimste sowohl die Trophäe für den Überraschungsspieler der Saison als auch für das Tor der Saison ein.

"Meine Freunde haben mir gesagt, dass ich der Star der Saison sein würde und dass ich die Einzelpreise gewinnen müsste, aber für mich ist das nicht wichtig, denn für mich geht es nur um das Team", kommentierte der 17-Jährige seine Individualauszeichnungen.

Luis Suarez hätte Endrick lieber in Barcelona als in Madrid gesehen - Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com

Luis Suarez schwärmt von Endrick

Luis Suarez gab derweil zu, dass er den brasilianischen Rohdiamanten lieber bei seiner alten Liebe dem FC Barcelona gesehen hätte, als bei Erzrivale Real Madrid: "Natürlich wollte ich Endrick in Barcelona haben, aber er muss sich entscheiden und den Fußball genießen, und der Fußball wird ihn genießen."

Der Uruguayer lobt Endrick in höchsten Tönen: "Er ist ein Star. Ich denke, was er dieses Jahr erreicht hat, ist unglaublich", erklärte der ehemalige Barcelona-Spieler. "Brasilien, Real Madrid und der Fußball haben einen Star für viele Jahre."

Real Madrid lässt sich die Dienste von Endrick 35 Millionen Euro kosten, durch Zusatzahlungen kann die Ablösesumme auf 60 Mio. ansteigen. Der junge Stürmer ist aktuell von den Königlichen an Palmeiras verliehen, im Sommer 2024 wechselt er nach Madrid.

