Adios España: Wechselt Brahim Diaz den Verband?

"Er ist 23 Jahre alt und muss sich entscheiden, an wen er sich binden soll", erklärte Regragui gegenüber der Tageszeitung El Pais. Brahim, der aktuell von Real Madrid an Milan verliehen ist, lief in den Jugendnationalmannschaften bisher für die Spanier auf.

Für die Furia Roja absolvierte er bisher nur ein Freundschaftsspiel. Ein Pflichtspiel folgte nicht. Brahim wurde im andalusischen Malaga geboren. Aufgrund seiner marokkanischen Vorfahren wäre er für die Nordafrikaner ebenfalls spielberechtigt.

Laut Walid Regragui laufe ein Spieler im Normalfall für das Land auf, in dem er aufgewachsen sei, wie beispielsweise Kylian Mbappe, der auch für Kamerun oder Algerien hätte spielen können, sich aber für Frankreich entschieden hat.