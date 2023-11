Ex-Schalker wird zum Sündenbock: Herber Rückschlag für Max Meyer

Eigentlich schien Max Meyer nach Jahre langer Odyssee in der Schweiz seine sportliche Heimat gefunden zu haben. Nach dem geräuschvollen Abgang des ehemaligen Schalke-Talents aus Gelsenkirchen lief es lange nicht gut, doch seit 2022 ist Meyer endlich wieder Stammspieler. Beim FC Luzern in der Schweiz etablierte er sich als Führungsspieler, wurde sogar zum Kapitän ernannt. Doch vor einigen Tagen folgte ein herber Rückschlag.

Die "Rolle rückwärts" wird in den Schweizer Medien eher skeptisch gesehen. Die Blick kommentierte: "Das Max Meyer das Bändeli verliert, ist falsch. Nur wegen einer peinliche Niederlage gleich die Captain-Hierarchie über den Haufen zu werfen, hinterlässt einen faden Beigeschmack."

Denn eben jenes Amt als Spielführer ist er wieder los. Anfang November setzte es für seinen Klub eine peinliche Pokalpleite gegen des Drittligisten SR Delemont. Meyer wurde in der 60. Minute beim Stand von 0:1 aus Luzern Sicht eingewechselt, konnte als Kapitän aber nicht mehr mithelfen, dass Spiel noch zu drehen.

Zukunft in Luzern?

Im Nachhinein scheint der vom Trainer erwünschte Effekt eher verpufft. Zwar gewann man mit Kapitän Jashari zunächst gegen die Grashoppers Zürich mit 2:0, gegen Tabellenführer Young Boys Bern setzte es dann aber eine herbe 1:6-Pleite.

Max Meyer stand in beiden Spielen in der Startformation, erzielte gegen Bern sogar das zwischenzeitliche 1:1. Zunächst ist Meyer also weiterhin Stammspieler des Tabellenfünften der Super League. Ob der Ex-Schalker, einer der wertvollsten Spieler der Schweiz (Marktwert laut Transfermarkt.de: 3 Millionen), seine Zukunft nach dieser Degradierung aber weiterhin beim FC Luzern sieht, scheint nun erst einmal offen zu sein.

