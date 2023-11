Cristiano Ronaldo reagiert vielsagend auf den achten Goldenen Ball von Messi

Über viele Jahre lieferten sich Lionel Messi (36) und Cristiano Ronaldo (38) ein enges Rennen um die meisten Ballon d’Or Auszeichnungen. Mit dem Gewinn am Montag hat Messi seinen Vorsprung allerdings mächtig ausgebaut. Dies passt dem Portugiesen derweil überhaupt nicht, wie seine Reaktion unter einem Video, in dem Messis Gewinn angezweifelt wird, vermuten lässt.

Am vergangenen Montag wurde Lionel Messi in Paris mit seinem achten Ballon d’Or gekrönt. Nicht einmal unter den 30 Finalisten war bei der diesjährigen Wahl unter anderem Messis Dauerrivale Cristiano Ronaldo (38). Die beiden Offensivraketen haben die Auszeichnung in den letzten 15 Jahren meistens unter sich ausgemacht.

Messi baut Vorsprung auf Ronaldo aus

Der Portugiese gewann die Auszeichnung in seiner Karriere fünfmal und musste derweil zusehen, wie Messi den Abstand zwischen den beiden auf drei Ballon d’Ors vergrößerte. Ein Kommentar Ronaldos in den sozialen Medien lässt darauf deuten, dass ihm die Entscheidung pro Messi nicht sonderlich geschmeckt hat.

Journalist kritisiert Auszeichnung – Ronaldo reagiert

Ein Video, in dem der spanische Journalist Tomas Roncero (58) Messis Verdienste anzweifelte, kommentierte der fünffache Champions-League-Sieger mit lachenden Emojis. Der Journalist der spanischen Tageszeitung AS sagte: "Was wir wussten, ist eingetreten. Von den acht Ballon d'Ors sind fünf sehr verdient", so Roncero.