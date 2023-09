Bester Verteidiger der Welt: Lionel Messi wählt einen Landsmann

Beim 1:0-Sieg gegen Ecuador im ersten Spiel der Qualifikation für die WM 2026 war Messi mit einem direkten Freistoßtor einmal mehr der entscheidende Akteur. Nach dem Spiel überraschte der Superstar am Mikrofon mit der Wahl des in seinen Augen besten Verteidigers.

Laut Lionel Messi ist sein Landsmann Cristian Romero (25) aktuell der beste Verteidiger der Welt. Das versicherte der Argentinier in einem Interview im Anschluss an das WM-Qualifikationsspiel gegen Ecuador.

"Ich denke, dass er im Moment der beste Verteidiger der Welt ist. Er hat sehr gut gespielt und war meiner Meinung nach der Mann des Spiels", adelte Messi seinen Mitspieler.

Romero in der Abwehr zu haben, sei das Beste, was einem passieren könne, lobt der siebenfache Weltfußballer seinen Landsmann von den Tottenham Hotspur: "Er zwingt mich immer, nach vorne zu gehen, weil er immer eins gegen eins mit seinem Gegner spielen will."