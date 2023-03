Uruguay muss ohne Luis Suarez auskommen - Fede Valverde und Araujo neue Hoffungsträger

Neben Suarez, der sein Heimatland bei insgesamt vier Weltmeisterschaften und drei Copa Americas vertrat, fehlt auch Edinson Cavani (58 Tore in 136 Länderspielen) vom FC Valencia im Kader. Der 36-Jährige laboriert an einer Muskelverletzung.

Der Rekordtorschütze der uruguayischen Nationalmannschaft (68 Tore in 137 Spielen) trat nach der Weltmeisterschaft 2022 aus der Celeste zurück. Uruguay war unglücklich in der Vorrunde ausgeschieden.

Nach WM-Aus: Marcelo Broli Interimscoach von Uruguay

Die uruguayische Nationalmannschaft wird nach dem Ausscheiden bei der WM von U20-Trainer Marcelo Broli betreut. Ein Nachfolger für Diego Alonso wurden noch nicht gefunden.

Die Südamerikaner treten am 24. und 28. März gegen Südkorea und Japan an. Die Freundschaftsspiele dienen als Vorbereitung für die WM-Qualifikationsspiele in Südamerika für die Weltmeisterschaft 2026, die in Kanada, den Vereinigten Staaten und Mexiko ausgetragen wird.