Nach Geldstrafe: Neymar fordert Entschuldigung von Behörden

In einem Rechtsstreit mit der Stadtverwaltung von Mangaratiba, einem Vorort von Rio de Janeiro, über Geldstrafen, die für Arbeiten am Schwimmbad in seinem Haus verhängt wurden, hat Neymar (31) die Gerichte gebeten, die Stadtverwaltung anzuweisen, ihre Erklärung über die durch den Fall verursachte Belastung zurückzunehmen.