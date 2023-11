Neymar schwermütig! Selecao-Star teilt zwei traurige Nachrichten

Für Neymar ist es weder sportlich noch privat ein einfaches Jahr. Nachdem sich der Brasilianer kurz nach seinem sehr umstrittenen Wechsel nach Saudi-Arabien das Kreuzband gerissen hatte, folgte kurzerhand später das nächste Trauma für den 31-Jährigen.

Mehrere Schicksalsschläge binnen kurzer Zeit

Nachdem er in der vergangenen Woche mit einer großen Party in Brasilien für Schlagzeilen gesorgt hatte, veröffentlichte Neymar einen Beitrag, in dem er zwei schreckliche Nachrichten aus seinem privaten Umfeld preisgab.

"Trauriger Tag, mit zwei sehr schlechten Nachrichten. Erstens gab es einen Angriff, den Bru's (Neymars Partnerin Bruna Biancardi, Anm. d. Red.) Eltern erlitten haben, aber Gott sei Dank geht es allen gut", erklärte er in einer Story auf Instagram, und fügte hinzu: "Zweitens, der Tod einer Freundin. Meine Gefühle sind bei ihrer ganzen Familie, möge Gott Luana mit offenen Armen empfangen."