Ronaldo hat als Klub-Boss kein glückliches Händchen

Vor fünf Jahren trat die brasilianische Fußballlegende Ronaldo Nazario in die Welt des Sportmanagements ein, als er zum Besitzer des spanischen Klubs Real Valladolid avancierte.

Vor einem Jahre stieg er auch bei seinem ehemaligen Klub Cruzeiro ein und erwarb 90 Prozent der Anteile an dem brasilianischen Verein. Allerdings ist die Situation bei beiden Vereinen aktuell nicht gerade rosig. Sowohl Cruzeiro als auch Valladolid stecken in einer sportlichen Krise. Die Proteste an Ronaldos Führung steigen in beiden Fan-Lagern.

Cruzeiro acht Spiele sieglos

Nach acht sieglosen Spielen in der brasilianischen Liga wechselte Ronaldo zum dritten Mal seit seiner Übernahme von Cruzeiro den Trainer. Der erste, Paulo Pezzolano (40), ist jetzt bei seinem anderen Klub Real Valladolid tätig.