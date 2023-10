Neuer Plan von Cristiano Ronaldo: Vertragsverlängerung, WM 2026, Karriere-Ende?

Cristiano Ronaldo soll gegenüber Al-Nassr angekündigt haben, seinen Vertrag vorzeitig verlängern zu wollen. Was das für Auswirkungen auf sein Karriereende hätte.

Seit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien hat Cristiano Ronaldo keine Gelegenheit ausgelassen, um in überschwänglicher Art und Weise zu betonten , wie wohl er sich denn bei Al-Nassr fühle. So sehr, dass er dort einen neuen Vertrag anstrebt.

Cristiano Ronaldo will für Portugal noch die WM 2026 spielen - Foto: Maciej Rogowski Photo / Shutterstock.com

Cristiano Ronaldo will nach WM 2026 Karriere beenden

Besonders pikant: Ronaldo wolle die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA spielen. Im Anschluss an das geplante Fußballgroßereignis wolle CR7 das Ende seiner Karriere bekanntgeben. Dabei wäre er wesentlich älter als der 32-jährige Eden Hazard, der in dieser Woche seine Laufbahn für beendet erklärt hatte.

Sollte das prophezeite Szenario tatsächlich so eintreffen, wäre Ronaldo bei Beendigung seiner aktiven Laufbahn über 41 Jahre alt. In seiner neuen Heimat, der Saudi Pro League, kommt er in acht Spielen auf zehn Tore und fünf Vorlagen.

Aktuelles Video über den internationalen Fußball

Verwendete Quellen

Ali Al-Harbi