Die Wiederauferstehung von Rekord-Keeper Kepa Arrizabalaga

Zweieinhalb Jahre später ist der 28-Jährige zurück im Aufgebot. Enriques Nachfolger Luis de la Fuente nominierte Kepa für die anstehenden Länderspiele in der EM-Qualifikation gegen Norwegen (25. März) und Schottland (28. März).

"Ich bin gut vorbereitet und voller Tatendrang. Natürlich will ich spielen, aber das ist die Entscheidung des Trainers", erklärte der Keeper des FC Chelsea. "Ich muss bestmöglich vorbereitet sein und wenn ich die Möglichkeit bekomme, dann nutze ich sie."

Teuerster Torhüter aller Zeiten, aber nur Bankdrücker

2018 wechselte Kepa für 80 Millionen Euro von Athletic Bilbao an die Stamford Bridge. Nie wurde für einen Torhüter eine höhere Ablöse gezahlt. Kepa patzte aber mehrfach in der Premier League und wurde durch Edouard Mendy ersetzt, der 2021 mit Chelsea als Stammtorhüter die Champions League gewann und in der Folge zum Welttorhüter gewählt wurde.

Seit der Amtsübernahme von Graham Potter (47) ist Kepa wieder Stammkraft bei den Blues. "Ich habe eine komplizierte Zeit durchgemacht", blickt Kepa auf seine Reservistenrolle zurück: "Ich musste erstmals damit klarkommen, wenig zu spielen. Aber ich habe mich der Situation gestellt, einen ruhigen Kopf bewahrt und alles gegeben. Das war der erste Schritt."

Der Baske weiter: "Ich habe jedes Spiel als große Chance wahrgenommen. Jetzt vertraut mir der Trainer jedes Wochenende und ich versuche, all das mitzunehmen, was ich Tag für Tag verbessert habe."