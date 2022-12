Rekordsumme! Sturm-Juwel (20) knackt Haaland-Ablöse

David Datro Fofana wechselt vom norwegischen Verein zum FC Chelsea. Der 20 Jahre junge Stürmer schließt sich zum 1. Januar den Londonern an und kostet eine kolportierte Ablösesumme von 12 Millionen Euro.

Damit ist Fofana nun der teuerste Transfer der Molde-Historie, Haaland hatte vor knapp vier Jahren bei seinem Wechsel zu Red Bull Salzburg 8 Millionen Euro in die Vereinskasse gespült

Fofana, der Anfang 2021 von Abidjan City FC nach Molde kam, erzielte in der vergangenen Saison 15 Tore in 24 Ligaspielen und lieferte fünf Vorlagen. Vor allem im Saisonendspurt wusste der Ivorer zu überzeugen, an den letzten vier Spieltagen erzielte er fünf Treffer.