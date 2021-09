Benfica Lissabon : Rui Costa: Milan-Legende will Benfica-Boss werden

"Mit Benfica in meinem Herzen kündige ich meine Kandidatur für die Präsidentschaft von Benfica an", erklärte der Vize-Europameister von 2004 am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Er sei seit seiner Geburt glühender Benfica-Anhänger, so Rui Costa: "Bei Benfica habe ich viele der größten Emotionen meines Lebens erlebt."

Rui Costa wurde in der Jugendabteilung des Rekordmeisters ausgebildet. Nach seinem Durchbruch wechselte er 1994 zum AC Florenz. Fünf Jahre später zog er für die damalige portugiesische Rekordablösesumme von 41 Millionen Euro weiter zum AC Mailand.