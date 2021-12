International : Samuel Eto'o: Neuer Präsident des Kameruner Fußballverbandes

"Ich werde den heutigen Tag als eines der stolzesten Momente meines Lebens in Erinnerung behalten", erklärte Samuel Eto'o auf Twitter. Die Wahl zum Präsidenten erfülle ihm mit großer Dankbarkeit. Den Menschen, die an ihn geglaubt haben, möchte er das investierte Vertrauen mit seinem gewohnten Einsatzwillen zurückzahlen.

Diese großen Reformen kann der neue Präsident wohl aber erst Mitte 2022 in Angriff nehmen. Zu Beginn des neuen Jahres findet in Kamerun nämlich der Afrika-Cup statt. Die erste Belastungsprobe für Eto'o, der in seinem Heimatland für seine fußballerischen Leistungen vergöttert wird. Mit 56 Treffern stellt er immer noch den Rekord für die meisten Länderspieltore im Trikot der Kameruner.