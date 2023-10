Schwere Knieverletzung: Neymar kehrt nach Frankreich zurück

Von vielen Nebengeräuschen begleitet wechselte Neymar in diesem Sommer von Paris Saint-Germain nach Saudi-Arabien. Nun kehrt er aufgrund seiner Knieverletzung wohl nach Frankreich zurück.

Ganz Brasilien und vor allem sein neuer Klub Al-Hilal steht unter Schock: Neymar riss sich in Diensten der brasilianischen Nationalmannschaft das vordere Kreuzband sowie den Meniskus im linken Knie.

Neymar könnte sich in Frankreich zusammenflicken lassen

Der Superstar muss sich nun einer Operation unterziehen, die eine mindestens sechsmonatige Zwangspause zur Folge haben wird. Den Eingriff will Neymar offenbar bei einem vertrauten Arzt in Frankreich vornehmen lassen.

Wie der arabische Ableger des Portals Goal.com berichtet, möchte sich Neymar von Dr. Bertrand Sonnery-Cottet operieren lassen will. Der Arzt aus Lyon hat bereits zahlreiche Operationen an Fußballern durchgeführt. Neymar hat sich in Absprache mit dem Arzt der Selecao, Rodrigo Lasmar, für ihn entschieden.