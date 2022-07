Wechsel zu Flamengo "Sehr wertvoll": Neuer Trainer freut sich auf Arturo Vidal

Arturo Vidal steht unmittelbar vor einer Anstellung bei Flamengo Rio de Janeiro. Der Chilene landete am Mittwoch in der brasilianischen Metropole. Laut Transferexperte Fabrizio Romano sind die Details über eine Zusammenarbeit bereits ausgearbeitet.

Am Donnerstag steht für den chilenischen Nationalspieler der Medizincheck an. In der Folge wird Vidal seine Unterschrift unter das ausgehandelte Vertragswerk setzen, sofern die Untersuchungen erfolgreich verlaufen.