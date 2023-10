Rückkehr auf die Trainerbank: Zinedine Zidane hat keine Eile

Während der Feier zum 100-jährigen Jubiläum des Einstiegs der Agnelli-Familie (Besitzer von Juventus Turin), die mit einem Sieg der Juve-Legenden ihren Höhepunkt fand, war auch der ehemalige Juve-Spieler Zinedine Zidane anwesend und richtete ein paar Worte in die Menge.

"Es ist schön hier zu sein, mit all diesen Leuten und der Juventus-Familie. Ab und zu brauchen wir solche Veranstaltungen, ich bin glücklich, hier zu sein, so der ehemalige Mittelfeldspieler. "Es ist schön, wenn man so empfangen wird wie heute Abend: Man sieht, dass die Leute glücklich sind, was will man mehr?"

Trainerjob liegt auf Eis

Der ehemalige Trainer von Real Madrid schloss derweil auch eine zeitnahe Rückkehr ins Trainer-Business aus. "Im Moment nicht", sagte er auf die Frage nach konkreten Comeback-Plänen. "Ich genieße die Zeit mit meiner Familie, was auch wichtig ist. Später sehen wir weiter."

Obwohl der Franzose seit inzwischen über zwei Jahren keinen Verein mehr betreut hat, ist sein Name nach wie vor eine heiße Aktie, wenn er attraktiver Posten frei wird. Zuletzt wurde der 51-Jährige bei Olympique Marseille als Trainer gehandelt. Zinedine Zidane, der in Marseille geboren wurde, sagte jedoch ab.

