Sevilla-Star Youssef En-Nesyri trifft genauso oft wie Kylian Mbappe

Youssef En-Nesyri brachte seinen FC Sevilla in Turin in der 26. Spielminute in Führung (Endstand: 1:1). Es war bereits der 16. Treffer des marokkanischen Nationalspielers im laufenden Kalenderjahr. Damit hat der 25-Jährige genauso oft in 2023 getroffen wie Kylian Mbappe.

En-Nesyri schießt Sevilla aus dem LaLiga- Tabellenkeller

En-Nesyris Start in die Spielzeit 2022/2023 verlief mehr als unglücklich. In der ersten Saisonhälfte erzielte er im Jahr 2022 keinen einzigen Treffer in der Primera Division. Erst am 19. Spieltag feierte En-Nesyri sein erstes LaLiga-Tor. Es folgten bisher sieben Erfolgserlebnisse in der Liga und weitere Treffer in Europa League und Copa del Rey.

Auch dank En-Nesyri schaffte Sevilla nach dem Trainerwechsel von Jorge Sampaoli zu Jose Luis Mendilibar den Turnaround. Die Abstiegssorgen in Andalusien sind vergessen, Sevilla belegt aktuell den elften Tabellenplatz. Der Rückstand auf Platz sieben und die Conference League beträgt nur drei Zähler.