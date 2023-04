Bayern aufgepasst: Trainer kündigt Wechsel von FCB-Transferflirt an

Atalanta Bergamo hat sich scheinbar damit abgefunden, dass Rasmus Höjlund in der kommenden Saison für einen anderen Verein auf Torejagd gehen wird. "Die Angebote werden so hoch ausfallen, dass es unmöglich für uns ist, diese auszuschlagen", gesteht Trainer Gian Piero Gasperini gegenüber Rai Sport. Spieler wie Höjlund würden "von den europäischen Spitzenvereinen gejagt."

Höjlund wechselte im vergangenen Sommer von Sturm Graz zu den Norditalienern. Atalanta Bergamo legte 17 Millionen Euro für Ablöse den jungen Dänen auf den Tisch. Mittlerweile hat der 20-Jährige seinen Marktwert mehr als verdoppelt (Quelle: Transfermarkt.de).

Mittelstürmer Höjlund erzielte für die Italiener in 29 Partien acht Tore und bereitete drei Treffer vor. In der dänischen Nationalmannschaft ist seine Torquote noch beeindruckender. Seit seinem Debüt im vergangenen September netzte er in vier Auftritten fünfmal ein.