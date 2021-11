Wer beerbt Steven Gerrard? : Glasgow Rangers: Ex-Barça-Ass Giovanni van Bronckhorst vor Unterschrift

Als Steven Gerrard in der letzten Woche verkündete, dass er die Glasgow Rangers verlässt, um mit sofortiger Wirkung das Traineramt bei Aston Villa zu übernehmen, saß der Schock bei den Rangers tief. Ein adäquater Ersatzmann mit erfolgreicher Rangers-Vergangenheit steht jetzt aber schon in den Startlöchern.

Giovanni van Bronckhorst soll sich bereits in Verhandlungen mit dem schottischen Traditionsklub befinden. Seine Berater gaben Sky Sports News zu verstehen, dass die Gespräche zwischen beiden Seiten "positiv" verliefen, was eine Zusammenarbeit immer wahrscheinlicher macht. Besonders in Anbetracht der gemeinsamen Historie.

Seit 2015 tritt der 46-Jährige als Coach in Erscheinung und ist in diesem Job ebenfalls sehr arriviert. Mit seinem Herzensverein Feyenoord Rotterdam konnte er in seiner Debütsaison den niederländischen Pokal in den Händen halten.