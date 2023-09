Selecao-Star Richarlison erklärt Tränen-Ausbruch auf der Bank

Richarlison lief bisher in 46 Länderspiele für die Selecao auf, erzielte dabei 20 Treffer - Foto: Maciej Rogowski Photo / Shutterstock.com

Tottenham-Stürmer Richarlison (26) kommt sportlich einfach nicht in Fahrt. Zuletzt saß er beim 5:1-Sieg der brasilianischen Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel gegen Bolivien mit Tränen auf der Bank. Nun offenbarte er, worauf der emotionale Gefühlsausbruch zurückzuführen ist.

Für satte 58 Millionen Euro wechselte der Richarlison im Sommer 2022 vom FC Everton zu Tottenham. In seiner ersten Saison bei den Spurs gelangen dem Offensivspieler allerdings wettbewerbsübergreifend nur magere drei Tore. In der aktuellen Spielzeit wartet der 26-Jährige weiterhin auf seinen ersten Premier League-Treffer.

Beim WM-Qualifikationsspiel gegen Bolivien saß Richarlison nach seiner Auswechslung mit Tränen auf der Ersatzbank, obwohl die Selecao mit 4:1 führte. Dass seine Trauer allerdings nichts mit dem Spiel zu tun hatte, erklärte der talentierte Offensivspieler inzwischen in einem Interview.

Richarlison offenbart private Probleme

Der brasilianischen Zeitung O Globo gestand Richarlison, dass er in den vergangenen fünf Monaten abseits des Platzes eine "turbulente Zeit" durchlebte. Hinter seiner Formkrise steckt also deutlich mehr als bisher angenommen. "Jetzt sind die Dinge zu Hause ein wenig stabiler. Die Leute, die es nur auf mein Geld abgesehen hatte, sind nicht länger in meinem Umfeld."