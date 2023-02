Trotz Blamage: Ex-Barça-Ass Javier Mascherano darf Job behalten

Die argentinische U20-Nationalmannschaft spielte eine enttäuschende U20-Südamerika-Meisterschaft, schied bereits in der Vorrunde aus. Eine Blamage für den amtierenden Weltmeister. Trainer Javier Mascherano darf trotzdem weitermachen.

Mascherano spielte in seiner aktiven Karriere unter anderem für den FC Liverpool und Barcelona. Er wurde von einigen der weltbesten Trainer (Rafael Benitez, Pep Guardiola und Luis Enrique) gecoacht, gewann unter anderem zweimal die Champions League mit Barça.

Bitteres Aus in der Vorrunde

Bei den kontinentalen U20-Titelkämpfen schied die Albiceleste nach Niederlagen gegen Paraguay, Brasilien und Kolumbien bereits in der Gruppenphase aus. Den einzigen Sieg des Turniers feierte die Albiceleste gegen Peru.

Mascherano zeigt sich selbstkritisch. "Es gibt keine Ausreden. Ich habe versagt und muss die Verantwortung übernehmen", sprach der 38-Jährige Klartext. Aufgeben will aber nicht. Er sei dankbar für seine Aufgabe und hoffe in Ruhe weiter arbeiten zu können, so Mascherano.

Verwendete Quellen: Mundo Deportivo