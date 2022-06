Rückkehr nach Europa geplant Vereinsboss enthüllt Pläne von Ex-Real-Regisseur James Rodriguez

James Rodriguez (30) verabschiedete sich nach Stationen bei Weltklubs wie Real Madrid und Bayern München im vergangenen September in Richtung Katar. Seinen Vertrag bei Al Rayyan will der kolumbianische Nationalspieler aber nicht erfüllen.

James hat offenbar genug von seinem Abenteuer in Katar. Der Mittelfeldregisseur, der nach einer überragenden Weltmeisterschaft 2014 für 80 Millionen Euro vom AS Monaco zu Real Madrid gewechselt war, will wieder nach Europa.

Den Wunsch des Südamerikaners bestätige nun John Textor, seines Zeichens Mehrheitsaktionär des brasilianischen Top-Klubs Botafogo. Textor wollte James zu Botafogo holen und hatte sich dem Vernehmen nach bereits mit Al Rayyana auf eine Ablösesumme geeinigt.

"Er versucht, sich in Europa zu beweisen", sagte Textor laut der Sporttageszeitung AS über die Pläne von James. Der Kolumbianer sei nicht bereit, nach Südamerika zurückzukehren.