Adana Demirspor Vereinsboss stellt klar: Mario Balotelli hat noch zwei Jahre Vertrag

Er habe sich weder mit Sion-Präsident Constantin getroffen, noch habe es eine offizielle Anfrage an Adana Demirspor aus Sion gegeben: "Wenn es Gespräche gegeben hat, dann direkt mit dem Agenten des Spielers."

Balotelli war 2021 vom AC Monza in die Türkei gewechselt. Mit 18 Toren und vier Vorlagen in 31 Süper Lig-Spielen ließ der ehemalige Mailänder aufhorchen. Interesse an einer Zusammenarbeit sollen Galatasaray Istanbul, die Boca Juniors, Valencia und Balotellis Ex-Verein OGC Nizza zeigen.