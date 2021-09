International : Willian spricht über Arsenal-Aus und Corinthians-Wechsel

Willian (33) und der FC Arsenal gehen seit der vergangenen Woche getrennte Wege. Der Brasilianer kehrt in seine Heimat zurück, unterschrieb einen Vertrag bei Corinthians. Willian hatte auch andere Offerten auf dem Tisch liegen.

Willian war 2020 nach sieben Jahren beim FC Chelsea innerhalb Londons zu Arsenal gewechselt und hatte einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Im Emirates Stadium konnte der feine Techniker allerdings nicht an seine Glanzleistungen aus früheren Tagen anknüpfen.

Interesse an dem Offensivspieler zeigten dem Vernehmen nach unter anderem einige Vereine aus der Premier League. Willian wollte aber zurück in die Heimat, zu seinem Ausbildungsverein Corinthians, den er 2007 in Richtung Schachtar Donezk verlassen hatte.

"Ich habe wirklich viel nachgedacht, zusammen mit meiner Familie und engen Leuten", so der 32-Jährige. "Das ist der Verein, der mir die Welt geöffnet hat. Es ist der richtige Zeitpunkt, um zurückzukehren."