Manchester City : Inzaghi-Wunschspieler: Lazio Rom verhandelt mit David Silva

David Silva (34) wird Manchester City Ende August nach zehn Jahren verlassen. Das steht bereits seit Monaten fest. Offen ist noch, wohin es den Spanier zieht.

Eine Rückkehr in die Primera Division, wo er einst für den FC Valencia glänzte, wurde ebenso gehandelt wie ein Wechsel in die Major League Soccer (u.a. Inter Miaimi soll Interesse bekunden). Offenbar ist aber auch die Serie A eine mögliche Silva-Destination.

Der Sporttageszeitung AS zufolge wünscht sich Cheftrainer Simone Inzaghi den erfahrenen Spanier in seiner Mannschaft. Gespräche mit Sportdirektor Igli Tare soll das Silva-Camp bereits geführt haben.

Die Hauptstädter können mit zwei Pluspunkten werben: der geglückten Champions-League-Qualifikation und dem Steuervorteil in Italien, den ausländische Fachkräfte in den ersten Jahren im Land genießen. Damit bliebe David Silva in Italien deutlich mehr netto vom brutto als beispielsweise in Spanien.