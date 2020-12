Real Madrid : Isco hat genug! Winter-Wechsel in Planung

Isco Alarcon (28) plant eine Luftveränderung. Angeblich will der spanische Nationalspieler Real Madrid in der anstehenden Januar-Transferperiode verlassen.

Nach Informationen der Sporttageszeitung AS hat Isco sich entschieden, nicht mehr weiter um Spielzeit zu kämpfen, sondern stattdessen den Verein zu wechseln. Iscos Geduld sei am Ende, so die Sporttageszeitung.

Der Edeltechniker musste in den vergangenen drei Spielen zweimal über 90 Minuten die Bank drücken, einmal wurde er für 26 Spielminuten eingewechselt.

Insgesamt kommt Isco unter Zinedine Zidane in der laufenden Saison nur auf magere 332 LaLiga-Minuten. In der Champions League lief Isco an den ersten sechs Spieltagen sogar nur 13 Minuten auf.

Um seine Chancen in der spanischen Nationalmannschaft im Hinblick auf die Europameisterschaft im kommenden Sommer nicht zu gefährden, plant Isco nun dem Vernehmen nach, einen ambitionierten Verein finden, bei dem er regelmäßig spielen kann.

Interesse wird regelmäßig Englands Top-Klubs nachgesagt. Coach Mikel Arteta vom FC Arsenal soll sich eine Verpflichtung seines Landsmanns wünschen.