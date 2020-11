Real Madrid : Isco-Vater deutet Wechselwunsch an – der ist aber nicht sicher

Vielleicht die Premier League? Von dort soll der FC Everton um den ehemaligen Real-Trainer Carlo Ancelotti großes Interesse an einer Zusammenarbeit signalisieren. Der Italiener hatte dies zuletzt allerdings öffentlich dementiert. Arsenal soll ebenfalls an Isco interessiert sein.

Iscos Vertrag in der Hauptstadt Spaniens ist noch bis Ende Juni 2022 befristet. Zidane dürfte in der nächsten Zeit wenig an dessen Spielanteile ändern, so dass die mehr als siebenjährige Kooperation in den nächsten Wochen beendet werden könnte.

Mit Papa Iscos Äußerungen hat sich zumindest eine Option zerschlagen: Ein Wechsel innerhalb Spaniens. Damit wäre der FC Sevilla, der Interesse an einer Ausleihe signalisieren soll, aus dem Rennen.