FC Barcelona : Ivan Rakitic beschwert sich über Umgang – Barça-Zukunft in der Schwebe

Seit geraumer Zeit gilt Ivan Rakitic als einer der Spieler, die den FC Barcelona verlassen sollen. In einem Interview prangert der Vize-Weltmeister das Verhalten der Vereinsverantwortlichen an.

Rakitics Vertrag ist noch bis 2021 datiert. In der Vergangenheit hatte er sich wiederholt dahingehend geäußert, sich bei Barça außerordentlich wohlzufühlen – trotz der laufenden Spekulationen um seine Zukunft.

"Ich bin kein Kartoffelsack, mit dem man einfach machen kann, was man will. Sie (die Barça-Verantwortlichen; Anm. d. Red.) können jederzeit mit mir reden", klagt Rakitic im Gespräch mit der MUNDO DEPORTIVO.

"Ich möchte an einem Ort sein, an dem ich geliebt, respektiert und gebraucht werde und an dem ich mich mit meiner Familie wohlfühle", macht der 32-Jährige klar.

"Wenn es hier ist, schön, wenn nicht, ist es ein Ort, für den ich mich selbst entscheide – und nicht andere, wie sie Lust und Laune haben."

In der Gerüchteküche halten sich Klubnamen wie Atletico Madrid oder etwa der FC Sevilla, für den Rakitic bereits zwischen 2011 und 2014 spielte. Der Mittelfeldspieler beteuert, eine "besondere Zuneigung" zu Sevilla zu haben.