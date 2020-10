FC Barcelona : Ivan Rakitic: Freude über Rückkehr ins Camp Nou

Einen Monat nach seinem Wechsel ist Ivan Rakitic am Wochenende mit dem FC Sevilla zu seinem Ex-Klub FC Barcelona zurückgekehrt. Die Freude über das Wiedersehen war groß.

Beim 1:1 am Sonntagabend luchste der FC Sevilla dem FC Barcelona im Camp Nou einen Punkt ab. Ivan Rakitic stand gegen seinen Ex-Klub in der Startelf.

"Ein ganz besonderes Spiel, was für ein Vergnügen, wieder im Camp Nou zu spielen. Tolles Team! Kämpft weiter!", schrieb Rakitic im Anschluss an die Partie auf seinem Twitter-Profil.

In Sevilla war Rakitic ein Start nach Maß gelungen. Gleich in seinem ersten Ligaspiel, dem 3:1 beim FC Cadiz, traf der Kroate mit Wurzeln in der Schweiz.

Für bis zu 10,5 Millionen Euro kehrte Rakitic nach Andalusien zurück. Für Barça hatte er zuvor in sechs Jahren über 300 Pflichtspiele absolviert.