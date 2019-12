Ivan Rakitic hat bereits über einhundert Länderspiele auf dem Buckel. Nach dem EM 2020 im Sommer könnte der Barça-Kicker seine Nationalmannschaftsschuhe jedoch an den Nagel hängen.

Doch bald könnte Rakitic seine Nationalmannschaftskarriere beenden. " Ja, das ist möglich. So ehrlich muss man sein, das ist klar", erklärte er laut dem Onlineportal GOAL.

An der Seite von Luka Modric organisiert der Barça-Profi das Mittelfeld des Vize-Weltmeisters. 106 Partien absolvierte der gebürtige Schweizer bereits.

Seit Jahren ist Ivan Rakitic (31) eine prägende Figur in der kroatischen Nationalmannschaft.

Vor allem Inter Mailand soll an einer Rakitic-Verpflichtung interessiert sein. Zuletzt stand der 31-Jährige jedoch wieder in der Startelf und verdiente sich gute Noten.

Rakitic wird sich Gedanken machen: "Wir werden sehen, welche Ideen die Verantwortlichen haben und uns Gedanken machen, was das Beste für die Nationalmannschaft ist."

"Wir werden sehen, was passiert, aber ich bereite mich darauf vor, in dieser Saison so viel wie möglich beizutragen", erklärte er.

"Ich bin seit fünf Jahren hier und habe meine wichtigsten Momente mit Barcelona erlebt. Ich bin überzeugt, dass das Beste noch kommt."

Rakitic war 2014 für 18 Millionen Euro vom FC Sevilla ins Camp Nou gewechselt. Seitdem machte er 285 Partien für die Blaugrana und gewann unter anderem vier Meisterschaften.

