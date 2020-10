Manchester United : Jadon Sancho-Alternative: United schielt auf Adama Traore

Manchester United ist der neuste Top-Klub, der sich Medienberichten zufolge an Adama Traore (24) von den Wolverhampton Wanderers ranschmeißt. Er ist offenbar die Alternative, sollte Jadon Sancho auch 2021 nicht kommen.

Dass Manchester United Interesse an Jadon Sancho (20, Vertrag bis 2023) zeigt, ist nicht neu. In der vergangenen Transferperiode versuchten die Red Devils, die von Borussia Dortmund geforderte Ablösesumme in Höhe von 120 Millionen Euro zu drücken. Vergeblich.

Auch im kommenden Transfersommer wird mit einer Offerte aus Manchester gerechnet. Ob Dortmund seine Forderung herunterschraubt? Wohl nicht. Der englische Rekordmeister sieht sich vorsichtshalber bereits nach Alternativen um.

Fündig geworden sind Cheftrainer Ole Gunnar Solskjaer und Vize-Boss Ed Woodward offenbar bei den Wolverhampton Wanderers. Der DAILY MAIL zufolge steht der frischgebackene spanische Nationalspieler Adama Traore (24) auf Uniteds Einkaufszettel.