Bei Borussia Dortmund herrschte in den vergangenen Monaten Betriebsamkeit in der Offensivabteilung. Thorgan Hazard und Julian Brandt kamen im vergangenen Sommer neu in die Mannschaft.

Im Winter gesellte sich in Erling Haaland (19) ein europaweit begehrter Mittelstürmer in die ohnehin schon gut aufgestellte Offensive hinzu.

Haaland wird wohl nicht der letzte Offensivtransfer gewesen sein. Paco Alcacer (26) will weg, Jadon Sancho wird von Top-Klubs aus der Premier League umworben.

Bei Alcacer soll Dortmund ab 40 Millionen Euro verkaufsbereit sein, Sancho darf die Schwarzgelben dem Vernehmen nach im Sommer ebenfalls verlassen - sollten mindestens 100 Millionen Euro als Ablösesumme fließen.